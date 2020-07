Coesfeld (ds). Gemischte Gefühle prägten gestern die wöchentliche Baustellenbegehung an der neuen Martin-Luther-Schule in der Franz-Darpe-Straße 13. „In den Klassenräumen sind wir gut vorangekommen“, zog am Ende Stadtbaurat Thomas Backes Bilanz. Aber jetzt gehe es darum, auch noch die Verwaltung und das Lehrerzimmer fertig zu kriegen. „Das wird sportlich“, hob er hervor. Denn dort sah es noch alles andere als gut aus, wenngleich rund 20 Handwerker im Gebäude im Endspurt offenkundig alles geben. Vor allem in den Fluren wurde noch geschliffen, gestrichen und gewerkelt.

Von Detlef Scherle