Nun hat sich das Unternehmen entschieden, an acht weiteren markanten Stellen im Coesfelder Stadtgebiet E-Ladesäulen einzurichten und damit dafür zu sorgen, dass das Netz an E-Ladesäulen wieder ein Stückchen dichter wird, heißt es in der Mitteilung.

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, sodass die acht Ladesäulen voraussichtlich Ende September offiziell freigegeben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.

Besitzer von E-Fahrzeugen finden die Stromtankstellen, die mit zertifiziertem Strom aus regenerativen Energien versorgt werden, künftig am Schulzentrum, am WBK Osterwicker Straße, an der Rekener Straße (zwischen den Bahngleisen), an der Agentur für Arbeit, am Bahnhof (West), an der Davidstraße, am Tüskenbach und an der Straße Hohe Lucht. Die E-Ladesäulen sind so ausgestattet, dass immer zwei Fahrzeuge gleichzeitig beladen werden können.

Keßeler freut sich, dass die Stadtwerke mit dem Bau der Ladesäulen „einen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur in Sachen E-Mobilität leisten können“. Gleichzeitig trage diese Nachhaltigkeits-Initiative des Unternehmens mit dazu bei, die CO2-Emissionen zu verringern, so der Stadtwerke-Geschäftsführer. „Das Thema Nachhaltigkeit und der effiziente Umgang mit Ressourcen ist uns ein ganz besonderes Anliegen“, will Keßeler deutlich machen, dass die Stadtwerke Coesfeld stets für ihre Kunden vor Ort da sind und in ihrem Interesse handeln.

Und dazu zähle zum Beispiel auch, dass die acht neuen Stromtankstellen an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zum Auftanken bereitstehen.