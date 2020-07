Soziale Kriterien statt Lostrommel

Zur vierköpfigen Familie gehören auch die beiden Söhne Paul (11) und Hannes (5), der Trisomie 21 hat und demnächst die Schule in Haus Hall in Gescher besuchen soll. „Für unseren kleinen Sohn würde das eine Fahrzeit von einer Stunde bedeuten, wenn wir unseren Wohnort nicht nach Coesfeld verlegen können“, sagt Anne Fischer-Schubert. Zurzeit wohnt die Familie in einer Mietwohnung auf fünf Ebenen in Billerbeck. Sohn Paul besucht das Heriburg-Gymnasium in Coesfeld. Christian Schubert ist in den Christophorus-Kliniken in Coesfeld beschäftigt, und auch seine Frau möchte dort demnächst tätig sein. All das sind aus Sicht von Familie Schubert wichtige soziale Kriterien, die bei der Vergabe der Grundstücke für die Kalksbecker Heide oder ein anderes Baugebiet in Coesfeld berücksichtigt werden müssten.

Familie Schubert hat sich inzwischen mit ihrem Anliegen an den Bürgermeister sowie Vertreter der politischen Parteien gewandt. Pro Coesfeld hat bereits einen entsprechenden Antrag gestellt, soziale Kriterien anzuwenden, wie Bürgermeisterkandidatin Eliza Diekmann mitteilt, mit der das Paar ebenfalls Kontakt aufgenommen hat.

Anne Fischer Schubert betont, dass doch auch beim Gebiet auf der Hengte auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes Familien mit kleinen Kindern und Arbeitsplatz in Coesfeld bevorzugt ein Grundstück erhalten hätten. Die gebürtige Coesfelderin macht deutlich: „Es geht nicht nur um uns, sondern auch um andere Familien in ähnlichen Situation. Uns läuft die Zeit davon.“

Die Vergabe für die Grundstücke der Kalksbecker Heide soll Anfang nächsten Jahres erfolgen. Das Plangebiet mit einer Größe von etwa 54 Hektar befindet sich am südöstlichen Stadtrand von Coesfeld, unmittelbar südlich des Kalksbecker Weges und nördlich der Bundesstraße 525. Nach dem vorliegenden städtebaulichen Entwurf könnten innerhalb des Gebietes etwa 75 Baugrundstücke entstehen.

Der Stadtrat hatte am 8. November 2018 einstimmig beschlossen, städtische Grundstücke ohne Sozialkriterien zu veräußern. Zuvor waren die städtischen Grundstücke sowie auch die Baugebiete, die durch einen externen Erschließungsträger veräußert wurden, ganz oder zu einem Anteil mittels eines speziellen Vergabeverfahrens vergeben worden. In diesem Vergabeverfahren kamen die vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Sozialkriterien sowie eine Bauverpflichtung mit Selbstnutzung der Immobilie zur Anwendung. Zunehmend sei aus der Bürgerschaft Unverständnis über die Kriterien geäußert worden, hieß es damals in der Begründung für den Beschluss. Es handele sich um ein bürokratisches System, das insbesondere Auswärtige davon abhalte, in Coesfeld zu bauen. Auch hätten sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändert, was die Nachfrage älterer Bevölkerungsgruppen betreffe.