„Sieben von zehn Plätzen waren belegt, der eigentliche Stellplatz war ausgelastet“, berichtet Hallay, der sich im Rat für mehr Wohnmobilstellplätze in Coesfeld starkmacht. „Vor Ort bin ich auch mit einigen Reisemobilisten ins Gespräch gekommen. Unisono sprachen sie ein großes Lob an die Stadt aus, dass sie im Gegensatz zu anderen Kommunen, diese zusätzliche Möglichkeiten zu Coronazeiten geschaffen hat“, erzählt der begeisterte Wohnmobilist.

Die Urlauber betonten laut Hallay auch, dass sie einiges an Geld in der Stadt ließen, „was ja auch Argument in unserem Antrag war“, so Hallay.

Insofern leisteten die Reisemobilisten ebenfalls ihren Beitrag zur Unterstützung des örtlichen Einzelhandels und der Gastronomie. „Daher kann ich nicht verstehen, dass die geplante dauerhafte Erweiterung um sechs Stellplätze in der Zufahrt nicht realisiert werden kann“, zeigt sich Hallay enttäuscht. Damit werde ein sogenannter „Mitnahmeeffekt“ verspielt, teilt der Fraktionsvorsitzende weiter mit.