Mit Anja Dietrich zur Bücherei der Zukunft

Coesfeld. Anja Dietrich ist die neue Leiterin der Stadtbücherei und hat ein ziemlich genaues Bild von ihrer Aufgabe: „Wir wurden im Studium zu Medienexperten ausgebildet, die die Bücherei-Nutzer durch den Mediendschungel führen sollen“, nennt sie einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Schließlich heißt das Studium, das sie in Leipzig absolviert hat, Bibliotheks- und Informationswissenschaften. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Bücherei vor allem dazu diente, dass Leseratten aus vollen Regalen Futter ziehen konnten. Längst ist die Bibliothek auch Ort individuellen Lernens geworden und bietet einladende Räume mit hoher Aufenthaltsqualität. „Unsere Nutzer finden hier gute vorausgewählte Medien und ein Team, das mit Informationen zur Seite steht“, sagt Dr. Mechtilde Boland-Theißen, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kultur und Weiterbildung, als sie Anja Dietrich am Dienstag offiziell vorstellt.

Von Ulrike Deusch