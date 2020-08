Vorfreude auf Schulbeginn ist groß

Aktuell werden die Handläufe in den Treppenhäusern befestigt. Nagelneue Tische, Stühle, Tafeln und Bildschirme in allen Klassenräumen warten darauf, genutzt zu werden. Am Dienstag erfolgt die Abnahme des Gebäudes durch das Bauordnungsamt, informierte Jörg Wehrmann vom städtischen Fachbereich Bauen die Teilnehmer der Besichtigung. Bis zum Schulstart am 12. August sei die Schließanlage eingebaut.

Allein in den vergangenen zehn Tagen hätten täglich bis zu 40 Handwerker dafür gesorgt, dass die notwendigen Arbeiten zügig durchgeführt werden konnten. Auch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes seien tatkräftig im Einsatz, um unter anderem das Mobiliar aufzustellen. Noch an diesem Wochenende werde weiter im Schulgebäude gearbeitet. „Damit haben wir eine Punktlandung hingelegt“, freute sich Backes.

Schulleiterin Ute Hoppe zeigte sich begeistert, dass sich zum Finale hin alles zum Guten gefügt habe. „Das war ein gemeinsamer Kraftakt“, kommentierte sie.

Auch die Elternvertreter äußerten ihre Freude über den pünktlichen Abschluss der Umbaumaßnahmen. „Man darf auf die Nase fallen, muss dann aber wieder aufstehen und nach vorne schauen“, äußerte Klassenpflegschaftsvorsitzender Daniel Pöpping mit Blick auf Verzögerungen bei der Baumaßnahme und sagte: „Die Schule ist toll geworden.“

Am Montag wird die Martin-Luther-Figur im Innenhof der Schule installiert und ist damit ein äußeres Zeichen, dass die Martin-Luther-Schule dort ihren neuen Standort hat. Bevor die Schüler am Mittwoch (12. 8.) von ihrer neuen Schule Besitz ergreifen und diese mit Leben füllen, ist am Montag (10. 8.) eine offizielle Übergabe des Gebäudes vorgesehen.