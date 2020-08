Passendes Grundstück fehlt

Aber nun soll wieder Schwung in die Sache kommen, die rund 20-köpfige Gruppe träumt nach wie vor von einem minimalistischen, günstigeren, freieren und nachhaltigen Wohnen. Das größte Problem: Das passende Grundstück fehlt, wie Reinhold Zumbült berichtet. „Wir haben schon seit Längerem eines in Goxel im Blick“. Einen entscheidenden Schritt seien sie aber noch nicht weitergekommen. „Wir sind auf der Suche nach rund 5000 bis 7000 Quadratmetern, ob als Pacht- oder Kaufgrundstück. Sofern nicht zentral gelegen, wäre eine gute Anbindung an die Stadt wichtig. Öffentliche Verkehrsmittel und eine Lebensmittelversorgung sollten gut zu erreichen sein“, sagt er und hofft, dass sich mögliche Grundstückseigentümer bei ihnen melden. Zeichnungen einer vorstellbaren Siedlung hat Architekt Thomas Lammering schon angefertigt. „Man kann solche Häuser, die per Definition eigentlich auf 50 qm beschränkt sind, auch barrierefrei bauen oder mit einer Photovoltaikanlage ausstatten“, nennt er Beispiele.

Die Gespräche mit der Stadt seien grundsätzlich positiv, so Reinhold Zumbült. „Die Stadt würde die Ver- und Entsorgung bis zum Grundstück sicherstellen, die Erschließung läge dann bei uns – in Absprache mit der Stadt. Es muss zu einem Wohnungs- und Siedlungsgebiet erklärt werden, der Erstwohnsitz muss dort angemeldet werden können und natürlich gilt es, das Baurecht zu beachten.“ Der Stammtisch würde sich jedoch eine noch aktivere Unterstützung der Stadt bei der Grundstückssuche wünschen. Diese hat beim möglichen Grundstück in Goxel bereits ein positives Signal gegeben, so Stadtplaner Ludger Schmitz: „Planungsrechtlich würde das theoretisch funktionieren.“

Das nächste Treffen in großer Runde ist Mittwoch (26. 8.) um 19 Uhr im Kolpinghaus. Auch Neuinteressierte und Grundstückseigentümer sind willkommen. Weitere Infos unter tiny-houses-coesfeld@web.de.