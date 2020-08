Erster Krammarkt seit März am Samstag

Coesfeld. Ein breites Angebot an Haushaltshelfern und Textilien bietet der erste große Krammarkt nach längerer coronabedingter Pause am Samstag (8. 8.) von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz. Gleichzeitig findet der Wochenmarkt in der Letter Straße statt. Bürgermeister Heinz Öhmann kommentiert in einer Pressemitteilung zum ersten Krammarkt seit März: „Der Samstagstermin bot sich einfach an. Wir können die Krammarkthändler mit dem gebotenen Abstand auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone platzieren und schaffen auch unter Corona-Bedingungen eine gute Möglichkeit, den stationären Handel und die Gastronomie zu zu stärken.“

Von Allgemeine Zeitung