Coesfeld. Da stieß die Jakobi-Kirche bei der Orgelmusik zur Marktzeit unter den gegebenen Bedingungen doch an ihre Grenzen: Rudolf Innig, künstlerischer Berater des Förderkreises Orgelmusik Coesfeld und ehemaliger Leiter der Musikschule Coesfeld, musste am Samstag gleich zweimal sein Konzert zur Erinnerung an den Gründer des Förderkreises Dr. Jürgen Fischer spielen.

Von Allgemeine Zeitung