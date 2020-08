Martin Luther bekommt keinen Sockel

Coesfeld. An der Martin-Luther-Schule läuft der Schlussspurt: Leiterin Ute Hoppe freut sich über die tatkräftige Mithilfe zahlreicher Eltern beim Einzug in das umgebaute Schulhaus an der Franz-Darpe-Straße, denn es gibt noch sehr viel zu tun. In der ehemaligen Jakobischule seien zu Beginn der Woche noch viele Handwerker gewesen, die zum Beispiel das Treppenhaus gestrichen und die Lichtleisten an den Decken installiert hätten, berichtet sie. Parallel räumten Lehrer und Eltern die zahlreichen Umzugskartons aus und brachten das komplette Material an seinen richtigen Platz im Klassenraum, Lernmittelraum oder auch in den Verwaltungstrakt im Keller des Gebäudes.

Von Reher