Kontrollen an der Franz-Darpe-Straße

COESFELD. „Die Schule hat begonnen und wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Rücksicht und besondere Aufmerksamkeit, damit die Schulkinder sicher zur Schule kommen“, so Rudolph Berning vom Fachbereich Ordnung und Soziales in einer Pressemitteilung. Zum Schulstart weist er vor allem noch mal auf die geänderte Verkehrsführung an der Franz-Darpe-Straße hin: Sie ist nach dem Einzug der Martin-Luther-Grundschule mit dem Auto nur noch als Einbahnstraße von der Karlstraße aus befahrbar. Fußgänger und Radfahrer haben allerdings weiterhin auch in Gegenrichtung freie Bahn.

Von Allgemeine Zeitung