Freude für Kinder und Händler

Coesfeld. Die Kinder und Jugendlichen der Nachbarschaft Wittenfeld freuen sich in diesen Tagen über eine besondere Überraschung in ihren Briefkästen. Das sehr beliebte Kinderfest muss in diesem Jahr, wie auch das gesamte Programm des Sommerfests in Goxel, ausfallen. Als kleines Trostpflaster verschenkt die Nachbarschaft Einkaufsgutscheine an ihre Jüngsten, heißt es in einer Mitteilung. Sie können in ausgewählten Coesfelder Geschäften eingelöst werden. Während Mia (Foto) sich für ihren Gutschein bereits einen Wunsch erfüllt hat, konnte sich ihre jüngere Schwester Ida noch nicht entscheiden. Volker Barenbrügge (r.) von der Nachbarschaft Wittenfeld kündigte an, dass sich alle anderen Mitglieder auch auf eine Überraschung freuen dürfen.

Von Allgemeine Zeitung