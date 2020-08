„Künstler wollen auf die Bühne“

Trotzdem werden sich viele Kulturinteressierte fragen, was aus dem Programm überhaupt stattfinden kann und ob es sich lohnt, Karten zu kaufen. „Auf jeden Fall“, ist sich Geschäftsführerin Dr. Ulrike Hoppe-Oehl sicher, „die Künstler wollen und müssen alle auf die Bühne, deshalb werden sie ihre Aufführungen an die Corona-Bedingungen anpassen“.

Die Bühne im Konzert Theater ist sehr groß, so dass etwa die Musiker eines Kammerkonzerts im hinteren Bereich platziert werden und mit Licht für die richtige Atmosphäre gesorgt werden kann. Wenn Rufus Beck in verschiedene Rollen von Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ schlüpft, wird er begleitet von dem virtuosen Piano-Duo Silver-Garburg, die auch privat ein Paar sind. Die Rock-Revue „Wenn die Nacht am tiefsten...“ hat das Stück schon in der Probenphase corona-tauglich gemacht.

Das Theater Dortmund ist zum ersten Mal zu Gast mit einer Oper. Eigentlich sollte „Carmen“ gespielt werden, das ist unter Corona-Bedingungen nicht möglich, statt dessen greifen sie auf eine spielbare Inszenierung von Puccinis „Turandot“ zurück.

„Das Programm ist ja schon seit eineinhalb Jahren in Planung, wir müssen jetzt mit den Veranstaltern absprechen, was möglich ist“, erklärt Hoppe-Oehl. Da muss ein Orchester angepasst werden, da singt ein Chor vielleicht andere Stücke. „Auf solche Änderungen haben wir keinen Einfluss, deshalb nehmen wir auch die Karten nicht zurück“, erläutert sie. Muss eine Veranstaltung aber abgesagt werden, reicht ein Anruf am nächsten Tag, um das Geld zurück zu bekommen.

Auch für die Sicherheit des Publikums ist gesorgt. Die erste Stuhlreihe ist ausgebaut, so dass der Abstand zur Bühne groß genug ist, nur jede zweite Reihe wird in Zweier-, Dreier- und Vierer-Blöcken besetzt, dazu kommen einige Einzelplätze. Eine Platzwahl ist nicht möglich, die Plätze werden nach Bestplatzbuchung vergeben. Daher gibt es auch keine Preisstaffelung. Die Eintrittspreise orientieren sich am Durchschnittspreis.

Das moderne Theater erlaubt beste Belüftung: „Die Lüftungsanlage ist umgestellt, wir saugen die Luft von außen an und führen sie wieder ab, das System ist vom Gesundheitsamt geprüft und zugelassen worden“, erklärt der technische Leiter Burkhard Jeising. Trotzdem gilt auf dem Weg zum Sitzplatz Mundschutzpflicht. Die Künstler spielen ohne Pause – so dass auch der Pausensekt ausfällt.