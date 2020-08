Bauarbeiten an der Davidstraße schreiten voran

Die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Bereiches zwischen Tiefgaragenzufahrt der Kupferpassage und der Süringstraße schreiten gut voran. Aktuell werden die Borde und Rinnen gesetzt und der Gehweg gepflastert, der von der Süringstraße aus gesehene linke Teil sieht schon so gut wie fertig aus. Es folgt die andere Straßenseite, bevor in den nächsten Wochen die Fahrbahn neu gepflastert wird. Der Verkehr wird weiter über die Poststraße umgeleitet. Parallel arbeitet die Firma M+O auch am ersten Teilstück der Berkelpromenade weiter, am Berkelufer zwischen Post- und Davidstraße. Foto: jd

Von Allgemeine Zeitung