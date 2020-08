Hitze der vergangenen Tage lässt Besucher strömen

Coesfeld (jd). In den vergangenen Tagen sei das CoeBad fast immer ausgebucht gewesen, so Stadtwerke-Sprecherin Antje Evers. Das ist allerdings in Corona-Zeiten auch nicht mehr so schwer, denn es dürfen aktuell nur maximal 200 Leute gleichzeitig ins kühle Nass hüpfen. „Vor Corona hatten wir in Spitzenzeiten bis zu 2000 Gäste bei uns“, blickt sie zurück. Jetzt gebe es verschiedene Zeitfenster, die man online im Vorfeld reservieren kann: montags bis freitags von 6.30 bis 9 Uhr, von 9.30 bis 14.30 und von 15 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Heißt: Maximal können 600 Personen das CoeBad am Tag besuchen.

Von Jessica Demmer