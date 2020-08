Glasfaserausbau in zwei weiteren Gebieten

COESFELD. Auch die Ortsteile Nord-West 1 und Nord-West 2 erhalten die neue Infrastruktur und reihen sich damit nahtlos in die Erfolgsgeschichte „Glasfaser für Coesfeld“ ein. Das zuletzt gestartete Nachfragegebiet Nord-West 2 hat die 40-Prozent-Hürde in nur fünf Wochen im Eiltempo genommen, jeder zweite Haushalt hat sich hier für seinen eigenen Glasfaseranschluss entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Aber auch aus dem ersten Gebiet im Nordwesten von Coesfeld wurden in der Nachfrageverlängerung die noch fehlenden Anträge eingereicht“, freut sich Breitbandkoordinator Manfred Deitmer von der Stadt über das Gesamtergebnis.

Von Allgemeine Zeitung