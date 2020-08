Von der Decke aus den Bands lauschen

Zentai aus Coesfeld, Astrolaut aus Recklinghausen und Soeckers aus der Nachbarstadt Ahaus kredenzen eine Mischung aus Pop, Hip-Hop und Indie-Pop – so der Plan. Es ist der Testballon, den die Bandförderung in Kooperation mit der Bürgerstiftung Coesfeld steigen lässt. „Musik und Literatur wollen wir zusammen in unterschiedliche öffentliche Räume bringen und auf die Kulturszene der Umgebung aufmerksam machen“, erläutert der Ansprechpartner für das Pilot-Projekt der Bürgerstiftung, Hartmut Levermann, in einer Pressemitteilung.

Dafür braucht es professionelle Unterstützung. „Bei Brawl Concerts e.V. sitzt ein großes Know-how mit einem breiten Netzwerk in die lokale Musikszene“, wertschätzt Edwin Kraft vom Vorstand der Bürgerstiftung die Zusammenarbeit. Er war viele Jahre als Mitglied des Fördervereins Jazz auch an der Organisation des Kneipenjazz beteiligt und weiß, wie wertvoll Verbindungen in die Musikszene sind. Lukas Bertels, der beruflich in der Kulturabteilung des Kreises Coesfeld arbeitet, ist für das Gemeinschaftsprojekt sehr dankbar: „Ideen haben wir genug. Aber oft scheitert es an der finanziellen Unterstützung.“ Hier greift die Bürgerstiftung unter die Arme. Die Kultur hat in Coesfeld eine hohe Diversität und spielt sich nicht nur im Kulturquartier ab.

Eine ganze Reihe versteckter Orte eignen sich für Live-Auftritte. Der Erste ist die Sirkfelder Schule. Philipp Mussinghoff von Brawl Concerts breitet testweise eine Decke auf der Wiese aus. Für das Picknick werden eine festgelegte Anzahl Parzellen ausgewiesen, auf der sich jeweils maximal sechs Personen niederlassen dürfen. Das sind die Regeln, um im Coronazeitalter den gegenseitigen Abstand zu anderen Gruppen einzuhalten. Auch ein Hygienekonzept ist mit dem Ordnungsamt abgestimmt. Bis zu 100 Gäste dürfen der kultigen Musikmixtur zuhören und dabei ihr mitgebrachtes Essen auf den Plätzen verzehren. „Getränke können bei uns gekauft werden“, verspricht Jan Stauvermann von Brawl Concerts.

Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung mit der Angabe einer Kontaktadresse und der Personenzahl per E-Mail an info@brawlconcerts.de ist jedoch erforderlich. Die Anzahl der Gäste ist auf 100 beschränkt.