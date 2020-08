Zigarettenautomaten aus Boden gerissen

Coesfeld. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in der Coesfelder Bauerschaft Brink einen Zigarettenautomaten gestohlen. Die Täter rissen ihn auf Höhe eines Restaurants aus dem Boden und haben ihn dann mit dem Auto vom Wirtschaftsweg weg auf Höhe eines Maisfeldes gezogen. Den Unbekannten gelang es nicht, den Automaten zu knacken. Sie sind ohne Beute geflüchtet. Eine rund 300 Meter lange Schleifspur auf der Fahrbahn und ein umgeknickter Telefonmast sind das Resultat, wie die Polizei mitteilt. Da nicht jeden Tag Zigarettenautomaten in Coesfeld durch die Gegend gezogen werden, hofft die Polizei auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich zu melden, Tel. 02541/140.

Von Allgemeine Zeitung