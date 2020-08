Kontrollgänge am „Kalki“

Coesfeld. Mit großer Sorge sehen die Verantwortlichen im Sportfischereiverein Coesfeld, dass es in heimischen Gewässern vermehrt Badeunfälle gibt. Allein am zweiten August-Wochenende sollen elf Menschen in der gesamten Bundesrepublik in natürlichen Seen, Baggerseen und Flüssen ertrunken sein, wie der Vereinsvorsitzende Hubert Rietmann berichtet. Aus dem Kreis Steinfurt seien zwei tödliche Badeunfälle gemeldet worden.

Von Manuela Reher