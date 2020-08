„An der Nord- und Ostsee tummeln sich im eigenen Land die Touristen, und auf Mallorca soll die Gefahr einer Ansteckung größer sein?“, fragt sie sich. Sie wehrt sich auch dagegen, dass in Zusammenhang mit Mallorca immer wieder der Partytourismus genannt werde, der sich massiv auf das Corona-Infektionsgeschehen auswirken könne.

Es gebe zahlreiche Reisende, die nicht in der Nähe der Partymeile, sondern in ruhigen Orten auf der spanischen Ferieninsel Urlaub machen würden. Dort würden die Abstandsregeln und Maskenpflicht eingehalten.

Auch sei es nicht einzusehen, dass Reisende vom spanischen Festland mit Fähren aus Barcelona und mit dem Flieger aus Madrid ganz unbehelligt nach Mallorca reisen, sagt Christa Brokamp.

Gemeinsam mit ihrem Team steht sie den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Die Reisewarnung für Mallorca und die Balearen gelte vorerst bis zum 24. August. Aber was mit dem Urlaub im September oder mit den Herbstferien im Oktober sei, stehe in den Sternen.

Der Reiseveranstalter TUI habe bis zum 24. August alle Flüge abgesagt. So sei das Team aktuell damit beschäftigt, Stornierungen und Umbuchungen vorzunehmen. Statt nach Mallorca oder Ibiza, die beide zu den Balearen gehören, fliegen die Kunden nun nach Kreta, aufs griechische Festland oder nach Apulien im Süden Italiens. Ziele an der Nord- und Ostsee seien größtenteils ausgebucht und zudem auch „sehr teuer“, sagt Christa Brokamp.

Eva Jayatilaka von ABC Touristik bringt die Situation auf den Punkt: „Die Kunden haben vor allem Angst vor den Folgen einer Reise nach Mallorca.“ Wenn der Corona-Test am Flughafen positiv ausfalle, müssten diese für zwei Wochen in Quarantäne gehen.

Doch das würde möglicherweise bedeuten, dass der Reisende bei seinem Arbeitgeber um eine Verlängerung seines Urlaubs bitten oder gar unbezahlten Urlaub nehmen müsse.

„Vorsichtig sein muss man überall, ob im eigenen Land oder im Ausland. Jeder hat seinen Kopf dabei“, sagt Eva Jayatilaka mit Blick auf die Ansteckungsgefahr. Manche ohnehin ängstliche Kunden würden ihre Reisen nach Mallorca sofort stornieren. Andere seien dankbar, wenn ihnen Alternativen aufgezeigt würden. Die Kanaren, Griechenland und Portugal könne sie empfehlen.

„Dort gibt es ganz entspannte Zahlen von Infizierten“, sagt sie. Außerdem seien die kanarischen Inseln besonders gut aufgestellt. Sie würden den Urlaubern anbieten, dass diese im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus während der zweiwöchigen Quarantäne-Zeit weiterhin kostenlos auf den Inseln verweilen könnten. Auch würden die zusätzlichen Kosten für umgebuchte Flüge übernommen.

Insgesamt hat Eva Jayatilaka festgestellt, dass die Kunden fast nur noch kurzfristig ihre Reisen buchen

würden, etwa drei Wochen vor der Abreise. Das habe natürlich damit zu tun, dass niemand wisse, wann es für welches Land die nächste Reisewarnung gebe.

Spanien sei bisher das beliebteste Urlaubsziel der Kunden gewesen, sagt Annette Rabert vom alltours Reisecenter. Das sei die letzte Hoffnung für die Reisebranche gewesen.

Die Reisewarnung für Mallorca orientiere sich aus ihrer Sicht nicht am aktuellen Infektionsgeschehen. Eine Umfrage unter den Kunden in allen 106 alltours Reisencentern in Deutschland habe ergeben, dass sich kein Urlauber auf Mallorca mit dem Corona-Virus infiziert habe.