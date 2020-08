THW hat neuen Anhänger für Zivil- und Katastrophenschutz

Das Technische Hilfswerk in Coesfeld ist stets einsatzbereit, wenn es um die Rettung aus lebensgefährlichen Situationen geht oder um den Zivil- und Katastrophenschutz. Damit die Abläufe bei den Einsätzen reibungslos funktionieren, braucht es nicht nur menschlichen Körpereinsatz, sondern auch die passende Ausrüstung. Dafür hat sich der Förderverein THW-Helfervereinigung Coesfeld e.V. einen Anhänger mit einem optimal angepassten Regalsystem angeschafft. Rund 1200 Gerüstteile finden dort laut Pressemitteilung Platz. Das Stecksystem kann beispielsweise eingesetzt werden, wenn Hauswände drohen einzustürzen oder um Brücken zu konstruieren. Rund 40 Baukonstruktionen sind damit möglich, und gleichzeitig ist die Statik bereits gesichert. Rund 250 Stunden Planung und 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit stecken in dem Anhänger. „Mit der Ausstattung sind wir bundesweit ein Vorreiter. Wir können jedes einzelne Element händisch herausnehmen und benötigen kein schweres Gerät zum Abladen“, so Zugtruppführer Alexander Heitkamp. Die Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld hat den Verein mit 5000 Euro unterstützt. Was dem Anhänger noch fehlt, ist eine weitreichende Beleuchtung und Restarbeiten für den Innenausbau. Dazu sammelt die THW-Helfervereinigung auch Geld auf der Spendenplattform „gut-für-das-westmünsterland“. Über das gelungene Projekt freuen sich (v. l.) Lukas Esser (Gruppenführer Fachgruppe Infrastruktur), Marvin Pless (Zugführer), Heinrich-Georg Krumme (Sparkassen-Vorstandsvorsitzender), Jan Meyer (1. Vorsitzender THW-Helfervereinigung Coesfeld e.V.), Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, Christian Overhage (Sparkassen-Regionalleiter) und Alexander Heitkamp (Zugtruppführer). Foto: Sparkasse Westmünsterland

Von Allgemeine Zeitung