Mit Leidenschaft, Geselligkeit und Zeit

Coesfeld. Am Ende wurde dann doch nicht so heiß gegessen, wie zuvor gekocht. Die 57 anwesenden Mitglieder haben auf der Versammlung des Stadtmarketing Vereins in der Bürgerhalle am Mittwochabend ein klares Votum abgegeben. Einstimmig wurde Florian Klostermann zum neuen Vorsitzenden gewählt und ebenso wählten die Mitglieder Michael Banneyer, der privat verhindert war, ohne Gegenstimme zum neuen Sprecher des Arbeitskreises (AK) Kultur & Freizeit. Auch CDU-Ratsmitglied Thomas Michels erhielt nur drei Gegenstimmen aus den Reihen der Mitglieder von SPD, Pro Coesfeld und den Grünen und ist damit nach kurzer Diskussion neuer Sprecher des AK Wirtschaft. „Parteipolitik hat im Stadtmarketing Verein keinen Platz. Daran können Sie mich messen“, betonte Klostermann, der jedoch überzeugt sei, das sowohl Michels als auch Banneyer (Mitglied bei Pro Coesfeld) Politik und Ehrenamt zu trennen wissen.

Von Florian Schütte