100 falsche Stimmzettel verschickt

COESFELD. Beim Versenden der Wahlunterlagen für die Briefwahl durchs Wahlamt der Stadt Coesfeld ist es zu einer Panne gekommen. Das teilte die Stadt gestern mit. In etwa 100 Fällen haben Stimmberechtigte nicht den richtigen Stimmzettel für die Kreistagswahl erhalten. Aufgefallen ist der Irrtum Donnerstagvormittag. Alle Unterlagen, die danach im Briefwahlbüro oder per Post rausgegangen sind, sind in Ordnung, heißt es weiter.

Von Allgemeine Zeitung