„Das kam genau richtig“

Mehr als 1100 Einsendungen sind im Aktionszeitraum vom 11. Juli bis zum 16. August mit den Bewertungen der insgesamt 15 Gärten und Parks, die die Redaktion vorgestellt hat, eingegangen. Auf ihrem Gewinner-Coupon hat die Familie Stehr den Stadtpark in Coesfeld bewertet. „Wir sind nicht in den Urlaub gefahren und haben die Serie zum Anlass genommen, viele der präsentierten Parks selbst zu besuchen und dann unsere Bewertung abzugeben“, so die Coesfelderin. „Wir haben auch einen kleinen Welpen zu Hause, da haben wir die Ausflüge dann immer gut für Spaziergänge mit dem Hund nutzen können.“ Der Gewinn des Rades sei nicht der erste Glücksgriff gewesen. „Wir haben schon einmal ein iPad gewonnen. Auch das kam zur Einschulung unserer Tochter genau richtig“, sagt Katharina Stehr mit einem Lachen.

Gefreut hat sich auch die Gescheranerin Jessica Große-Frericks. Sie hat ebenfalls mehrere Parks bewertet, mit ihrem Urteil zum Berkelspaziergang in Billerbeck wurde sie gezogen und ist jetzt stolze Besitzerin eines „Pegasus Solero SL 24“ im Wert von 699 Euro. „Ich habe es selbst noch nicht geschafft, den Park zu besuchen, aber die Reportage las sich so schön, da muss ich auf jeden Fall noch einmal hin“, sagt sie. Was genau sie mit dem Rad macht, weiß sie noch nicht. „Wir haben uns gerade vor ein paar Wochen genau hier neue E-Bikes gekauft“, sagt Jessica Große-Frericks mit einem Schmunzeln.

Die AZ-Sommerserie 2020 sollte nicht nur abwechslungsreichen Lesestoff bieten, sondern den Lesern auch Tipps zu Ausflügen in die umliegende Region vermitteln. „Mit den über 1100 Einsendungen hatten wir so viele Antworten wie noch nie zuvor bei einer Serie“, berichtete AZ-Redaktionsleiter Frank Wittenberg. „Nach sorgfältiger händischer Auswertung haben wir am Ende die beiden Coupons gezogen und sind sehr dankbar, dass wir zusammen mit der Radwelt den beiden Gewinnern eine solche Freude bereiten konnten.“