Im Herbst sollen die Bagger rollen

Zustimmung zu dem Gesamtpaket gab es in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses von CDU, SPD und Aktiv für Coesfeld. „Eine sehr gute Planung“, meinte etwa Michael Quiel (CDU). „Das wird eine schöne Begegnungsstätte für die Bürger“, lobte Horst Schürhoff (SPD), während Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld) von einer „gelungenen Planung“ sprach. Kritik äußerte Andreas Walde (Pro Coesfeld), der den neuen Parkplatz mit veranschlagten Herstellungskosten von 134 000 Euro als „teuren Unsinn“ bezeichnete, insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Veränderungen bei der benachbarten Feuerwehr. Waldes Antrag, den Parkplatz aus der Planung herauszunehmen, fand keine Mehrheit. Darüber hinaus war Walde nicht damit einverstanden, dass für die Umgestaltung der Straße Am Gemeindeplatz die Bürger über das Kommunalabgabengesetz (KAG) zur Kasse gebeten werden sollen. Nach seinem Verständnis passe es nicht zum DIEK, einige wenige zahlen zu lassen für Verbesserungen, die dem ganzen Dorf zugute kommen. Stadtbaurat Thomas Backes führte dazu aus, dass der Stadt die Hände gebunden seien: „Wenn eine Maßnahme abrechnungsfähig ist, und das ist sie in diesem Fall, dann müssen wir Beiträge erheben.“ Backes verwies zudem darauf, dass durch Fördermittel und aufgrund der Neufassung der KAG die Beiträge vergleichsweise niedrig ausfallen würden.

Zur Gestaltung des Areals meinte Cornelia Bagheri (Pro Coesfeld): „Mit fehlen Beete. Bei tristem Wetter dürfte der Platz, so wie er geplant ist, nicht sehr einladend aussehen.“ Hans-Jürgen Brauckmann (Grüne) fragte, ob es möglich sei, eine Wildblumenwiese auf dem Platz anzulegen. „Zum Schützenfest könnte sie ja gemäht werden, aber wenigstens davor und danach könnte man der Natur so Raum geben“, meinte Brauckmann. Seitens der Verwaltung hieß es, dass eine solche Wiese prinzipiell angelegt werden könne, in Zeiten anhaltender Trockenheit aber bewässert werden müsse. Andrea Wichmann (CDU) erinnerte daran, dass auch in der entsprechenden DIEK-Gruppe überlegt worden war, zumindest auf einer Teilfläche eine Blumenwiese anzupflanzen. Michael Quiel (CDU) regte an, Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge auf dem nördlichen Parkplatz zu installieren, ein Vorschlag, den die Verwaltung in Abstimmung mit der Emergy prüfen wird.

Gegen die Stimmen von Pro Coesfeld und bei einer Enthaltung des Grünen-Vertreters gab der Ausschuss schließlich der Verwaltung grünes Licht, die Maßnahmen auszuschreiben.

Folgen der Bauausschuss und der Rat dem Beschlussvorschlag, kann Anfang September die Ausschreibung erfolgen, spätestens Mitte November muss mit den Bauarbeiten begonnen werden, für die eine Bauzeit von sechs bis acht Monaten angesetzt ist. Die Herstellungskosten beziffern die Planer aktuell auf 587 000 Euro für den Gemeindeplatz und auf 438 000 Euro für die Straße Am Gemeindeplatz. Beide Maßnahmen werden mit je 250 000 Euro aus dem Programm Dorferneuerung gefördert.