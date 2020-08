Gegen Lichtverschmutzung vorgehen

Coesfeld (fs). Eine komplett dunkle Nacht ohne künstliche Beleuchtung, dazu ruft die ehrenamtliche Initiative Paten der Nacht am 17. September 2020 ab 22 Uhr auf. Diese sogenannte „Earth Night“ soll auf das Thema Lichtverschmutzung hinweisen. In einem offenen Brief hat Paul Steinebach von der Regionalgruppe Lüdinghausen die Bürgermeister im Kreis Coesfeld angeschrieben und aufgefordert, daran teilzunehmen. In seinem Antwortschreiben begrüßt Bürgermeister Heinz Öhmann dieses Ansinnen – auch wenn eine komplette Abschaltung allein aus Sicherheitsgründen erst geprüft werden müsste und „aufgrund der Kurzfristigkeit“ daher in diesem Jahr nicht umsetzbar sei. Trotzdem: „Besser noch als eine ,einzelne dunkle Nacht im Jahr’ sind aber nachhaltig wirksame langfristige Änderungen“, betont Öhmann.

Von Florian Schütte