1984 mit 34 Mitgliedern gestartet, hat der Verein jetzt noch 16, so Vorsitzender Lothar Schneider. „Davon sind sechs bis acht Mann aktiv. Wir treffen uns zwei Mal im Monat.“ Gerade läuft erstmalig eine Vereinsmeisterschaft, es geht um alles: das Coronavirus treffen, wie Friedhelm Becker mit der nötigen Portion Galgenhumor berichtet. „Wir haben auf die Zielscheibe das Virus gemalt. Wer am besten trifft, hat gewonnen. Jeder hat dabei nur einen Schuss.“ Dabei zählt vielmehr die Ehre, der Gewinn eines Kräuterlikörs ist dabei nur zweitrangig.

Das Teilen dieser Leidenschaft für die Geschichte und ihrer Waffen verbindet die Vereinsmitglieder, die auf der Suche nach Nachwuchs sind. Friedhelm Becker hat aber nicht nur die französische Muskete dabei, die übrigens mit dem vorn angebrachten Bajonett locker 1,90 Meter misst. Auch eine Long Rifle, die früher unter anderem von Indianern genutzt wurde, befindet sich in seinem Besitz, Kaliber 32. Der Nachbau der Waffe aus den 1750ern ist ein Einzelstück eines amerikanischen Büchsenmachers. „Die ist wirklich selten in Europa, aber Kult in Amerika.“ Neben den Waffen besitzt er auch anderes aus der Zeit. Musketiersäbel, einen Tomahawk und passende Kopfbedeckung. „Es geht uns nicht nur ums Schießen, sondern auch um das Drumherum. Man taucht ein in eine andere Welt.“ Er ist so, oder auch preußisch gewandet, auf Treffen unterwegs, die die Geschichte lebendig machen.

Auch Rudi Lüdtke ist Vereinsmitglied. Er begeistert sich für den Wilden Westen, hat an diesem Tag eine 44er Magnum dabei. Sechs Schuss. „Das war mal die stärkste Handfeuerwaffe der Welt“, berichtet er. Als er schießt, wird klar warum. Das Dröhnen ist unüberhörbar, der Rückschlag nur mit Übung zu meistern. „An Pfingsten bin ich oft auf einem Westernfestival in Quickborn“, so der 68-Jährige und ist begeistert von der dortigen Gemeinschaft. „Das bringt wirklich Spaß.“

Sichtlich Spaß hat auch Friedhelm Becker, als er kurze Zeit später seine französische Muskete abfeuert. „Rund 30 Schuss hatten die Soldaten früher dabei, rund drei Schuss in einer Minute konnten sie abgeben.“ Eine Kugel wiegt 25 Gramm. Doch die feuert Friedhelm Becker nicht ab. Das Pulver reicht. Es riecht nach Silvester. Schwarzpulver eben.

Wer sich für dieses Hobby interessiert, muss jedoch einige Voraussetzungen erfüllen, so Vorsitzender Lothar Schneider. „Man braucht eine besondere Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz, geschossen werden darf auch nur auf ausgewählten Anlagen.“ Auch sei der verantwortungs- und respektvolle Umgang mit den Waffen entscheidend. Weitere Infos gibt Lothar Schneider unter Tel. 02561/86133 oder via Mail unter ams-tb-ahaus@t-online.de.