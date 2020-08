Polizei sucht nach Einbruch Roller-Besitzer

Lette. Die Polizei sucht nach einem Einbruch am vergangenen Wochenende in eine Blumenbinderei in Lette auf dem Peilsweg nach dem Besitzer eines am Tatort zurückgelassenen Rollers. Über eine Nebeneingangstür gelangten unbekannte Täter gewaltsam ins Innere des Geschäfts und entwendeten dort eine Spardose mit einem geringen Bargeldbetrag, wie die Polizei mitteilt. Unmittelbar am Tatort fand man einen Kinderroller, der vermutlich vom Täter zurückgelassen wurde. Deshalb sucht die Polizei den Besitzer dieses Rollers und bittet ihn, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden unter Tel. 02541/140.

Von Allgemeine Zeitung