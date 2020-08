Das Land NRW hat den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld zur Unterstützung von ehrenamtlichen Tätigkeiten, die helfen, die Corona-Krise zu bewältigen, insgesamt 20 000 Euro bereitgestellt. Auf die Stadt Coesfeld entfallen davon 3293,52 Euro, wie es in der Pressemitteilung heißt. „Coesfelder Vereine und Gruppen können sich gerne bei mir melden“, sagt Manfred Deitmer, der die Anfragen in Coesfeld betreut: „Bisher wurden erst 300 Euro an einen Verein ausgezahlt.“

Das Hilfsangebot richtet sich an Vereine und andere Einrichtungen, die vor allem ältere und vorerkrankte Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Krise unterstützen. Eine Auszahlung von Mitteln an Einzelpersonen ist ausgeschlossen.

Mit den Fördermitteln werden beispielsweise Kosten erstattet, die für Material zum Nähen von Behelfsmasken, die Anschaffung oder Anmietung von Nähmaschinen, Stoff, Nähgarn, Befestigungsbändern oder für die Anschaffung von Schutzkleidung entstanden sind. Aktivitäten von Privatpersonen werden durch dieses Förderprogramm leider nicht abgedeckt.

Fragen zur Corona-Soforthilfe für Ehrenamtliche beantwortet Manfred Deitmer im Fachbereich Finanzen und Wirtschaftsförderung unter Tel. 02541/9391024 oder per E-Mail unter manfred.deitmer@coesfeld.de

Alle Infos stehen auch auf der Homepage der Stadt unter | www.coesfeld.de