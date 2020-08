Das sei dann für Öhmann der Auslöser gewesen, Dr. Robers 2004 als Beigeordneten für die Stadt Coesfeld zu gewinnen. Der Bürgermeister betonte in seiner Laudatio: „Als Jurist haben Sie schon von der Ausbildung her eine besondere Sicht auf die Dinge, eine leiste Abgeklärtheit, die heute – bei der immer lauter werdenden populistischen Schaumschlägerei um uns herum – vielleicht nicht mehr ausreichend wertgeschätzt wird.“

Dr. Robers habe 16 Jahre lang die Entwicklung der Stadt Coesfeld „ganz besonders mitgeprägt“. Öhmann erinnerte daran, dass sich in dieser Zeit kaum etwas so sehr verändert habe wie der Alltag in den Schulen und Kindergärten. 2004 habe es 28 Plätze für Kinder unter drei Jahren in zwei Einrichtungen gegeben, heute seien es 495 Plätze in 21 Einrichtungen. Auch die Zahl der Kindertagespflegestellen sei von zwölf auf 106 deutlich gestiegen. Die Durchlässigkeit des Schulsystems sei Dr. Robers stets sehr wichtig gewesen.

Auch in Krisensituationen habe Dr. Robers sich „unermüdlich und in kollegialer Form“ mit den Kollegen eingesetzt. Öhmann erinnerte an mehrere Bombenentschärfungen und die Corona-Krise. Mit einem Schmunzeln verriet Öhmann, dass die Stadt mit Dr. Robers nicht nur einen Beigeordneten, sondern auch den amtierenden Schützenkönig der Stadt Coesfeld verabschiede. Beim Betriebsfest 2015 hatte Dr. Robers den Vogel abgeschossen.

Dechant Johannes Hammans betonte, dass Dr. Robers stets „Koalitionen geschmiedet“ habe. Er habe vor allem auch in der Flüchtlingskrise gezeigt, dass die Menschen, die als Fremde nach Coesfeld kamen, „nicht als Problem angesehen“, sondern willkommen geheißen wurden.

Dr. Robers dankte allen seinen Wegbegleitern in der Stadtverwaltung und allen Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Helfern in den Vereinen. Er habe wahrgenommen, dass es in Coesfeld „starke Strukturen und anpackende Menschen“ gebe, auf die man zuversichtlich bauen könne. „Ohne Mannschaft läuft nichts. Jeder ist ein Teil davon“, sagte Dr. Robers sichtlich gerührt. Er lobte auch das „außerordentliche Engagement“ der Sirksfelder Schule, der Freizeit- und Bildungsstätte der katholischen Jugend Coesfeld e.V., für die er statt persönlicher Abschiedsgeschenke um Spenden bat.

Dr. Thomas Robers wechselt zur Hochschule für Polizei und Verwaltung NRW, bleibt der Stadt Coesfeld aber als engagierter Bürger erhalten, wie er versicherte.