Erst Impfstoff – dann Nightgroove

Coesfeld. Kurz vor dem Start des Kartenvorverkaufs am 19. März dieses Jahres musste Michael Barkhausen die Reißleine ziehen. Mit dem Lockdown hatte sich auch der beliebte Nightgroove, der am 18. April stattfinden sollte, erledigt. Ein Ausweichtermin war mit dem 19. September schnell gefunden. Doch als die Bundesregierung Anfang August alle Großveranstaltungen bis Ende Oktober untersagte, stand für die Veranstalter fest: Der Nightgroove ist in diesem Jahr nicht mehr vorstellbar. „Das tut schon weh“, sagt der Organisator des Großevents.

Von Florian Schütte