Coesfelds geheimen Klängen auf der Spur

„Uns geht es darum, Verwunderung beim alltäglich Gang auszulösen“, sagt die Leiterin des Kunstvereins Münsterland. Surreale Erfahrungen wie diese, aber auch Kompositionen aus Alltagsgeräuschen an unscheinbaren Orten laden zurzeit ein, Coesfelds geheimen Klängen bei einem Spaziergang auf die Spur zu kommen. Die Ausstellung „Sound Art Zone: Coesfeld outside-in“ ist noch bis Sonntag (30. 8.) an sechs Orten im Stadtgebiet sowie im Kunstverein selbst erlebbar.

Dort startet auch der Rundgang. In Resonanzschalen von Künstler Hubert Steins werden Gewürzkörner mittels Schall zum Schwingen gebracht und das Bild per Videoprojektion übertragen. „Das sieht aus wie viele Ameisen oder eine Menschenansammlung von ganz oben“, nennt Meyer zu Riemsloh zwei Interpretationen. Die Projektion „Vorübergehend außer Haus“ zeigt 30 Szenen, in denen Menschen das Haus verlassen. Die Schritte auf der Treppe und die sich öffnenden Türen werden akustisch per Lautsprecher übertragen. Bei Yotam Schlesingers „Das geheime Leben der Maschinen“ können Kinder ein eigenes Orchester aus Geräuschen komponieren, während der „Brüssel Speaker“ von Ulrich Eller ohne Sound auskommt und bereits den Bogen zur bildenden Kunst schlägt.

„ Unsere Tür am Kunstverein macht auch ganz komische Geräusche. Das ist mir nie aufgefallen. Unsere Tür am Kunstverein macht auch ganz komische Geräusche. Das ist mir nie aufgefallen. “ Jutta Meyer zu Riemsloh

Wer sich nun zwei Kieselsteine mitnimmt, ist für den Soundwalk gut gerüstet. Denn überall wo das Signet, das einem Ochsenkopf ähnelt, in Coesfeld auftaucht, kann mit den Steinen ein Geräusch erzeugt werden, das die umliegende Architektur als Echo wiedergibt. So wie am Pulverturm. Dort befindet sich auch die Station „Impuls: Antwort!“ von Hubert Steins, der an mehreren Orten im Stadtgebiet mithilfe eines Terré-Löffels den erzeugten Hall eingefangen hat. In der Laube des Pulverturms klingt dies zuweilen, als würde man den Ton einer laufenden Flex zu einer angenehmeren Schwingung verfeinern, deren Intensität langsam zunimmt.

Über die Brücke am Wiemannweg geht es weiter auf die andere Seite der Umflut. Die Ton-Rohre, die Roswitha von den Driesch und Jens-Uwe Dyffort aufseiten des Pulverturms installiert haben, erzeugen ein Tröpfeln und Fließen, das sich übers Wasser bis zur Sitzbank auf der anderen Seite überträgt.

Nun führt der Gang weiter zum Stadtarchiv, wo Künstlerin Denise Ritter mit „semipermeabel“ (halbdurchlässig) das Geräusch sich öffnender Türen zu einer Komposition verarbeitet hat, die fast schon nach Musik klingt. Während langsam knarzende Holztüren wie die der Lambertikirche als Geräuschkulisse jeden Gruselfilm bereichern würden, klingen andere Türen fast schon mystisch, so als würden sie selbst singen. „Hört sich schon beinahe wie Walgesang an“, meint Jutta Meyer zu Riemsloh. Der Titel „semipermeabel“ nimmt Bezug auf die Coronaregel, dass der Eingang eines Gebäudes momentan fast nie als Ausgang genutzt werden darf.

Unscheinbar ist auch der Laubengang am St.-Katharinen-Stift, den Ulrich Eller zu einem Geräuschtunnel mit Surround-Sound umfunktioniert hat. Ein junger Mann läuft eiligen Schrittes hindurch. Erst am Ende hebt er leicht irritiert den Kopf. Nanu, was war das? Doch ohne anzuhalten, geht er weiter. Muss wohl der Sturm gewesen sein, denkt er vielleicht über die unscheinbare Geräuschquelle. „Die In-Situ-Installation nimmt mit den Geräuschen die Struktur des Gewächs an“, erklärt Meyer zu Riemsloh. „Das Geräusch hat ein Kontaktmikrofon zwischen altem Papier aufgenommen“, führt die Kunsthistorikerin weiter aus.

Den krönenden Abschluss des Rundgangs bildet ein Besuch in der ehemaligen Synagoge, wo Yotam Schlezinger „The Loop Hole“ präsentiert. Aus mehreren mobilen Kassettenspielern laufen die Bänder in einer Endlosschleife um das Kupfergestänge herum. „Das ist wirklich mein Lieblingsformat“, sagt Schlezinger selbst über die Kassetten als Tonträger-Medium. Die Installation macht das Leben der jüdischen Gemeinde in Coesfeld akustisch erfahrbar und erzählt in kurzen Sequenzen Einzelschicksale – so wie das von Herrn Oppenheimer, der auf dem Bürgersteig von einem Auto überfahren wurde und als erstes Coesfelder Nazi-Opfer genannt wird.