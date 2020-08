„Was möglich wird, packen wir an“

„Die Entscheidung darüber haben wir uns alle nicht leichtgemacht. Da machen wir uns nichts vor“, so Eckrodt weiter. Proklamationen, Büttabende, Seniorennachmittage und nicht zuletzt auch der Altweiberkarneval – all das wird nicht in der gewohnten Form stattfinden können, informieren die Karnevalisten. „Es fehlt uns einfach an Planungssicherheit. Solche Veranstaltungen waren jeher mit großer Organisation verbunden und gerade jetzt fehlt uns die Sicherheit, das alles finanzieren und mit Konzepten durchführen zu können“, bekräftigt Volker Barenbrügge von der Nachbarschaft Wittenfeld.

Ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, ist die aktuelle Situation für die Coesfelder Karnevalisten aber nicht: „Nichts tun ist keine Alternative“, befand Judith Elsbecker von KoKiKaTe. Denn auch das sei aus der Sitzung hervorgegangen: Schnell sei klar gewesen, dass es neben vereinsinternen Planungen auch gemeinsame Aktionen rund um die heißen Karnevalstage wie Besuche in Seniorenheimen geben soll – sofern es die aktuelle Situation dann erlaube. Erste Ideen hätten die Beteiligten bereits ausgetauscht, „und was möglich wird, das packen wir auch an“, zeigt sich Markus Eckrodt trotz der Umstände motiviert. „Da ist jetzt einfach Kreativität und auch Spontaneität gefragt.“

Ein Fünkchen Hoffnung schlummert auch in Maria Lammering und den weiteren Narren in Goxel: „Da wir mit unserem Karnevalsumzug eine reine Outdoor-Veranstaltung haben, hoffen wir, dass da noch etwas möglich wird“, sagte sie. Und Eckrodt nahm noch etwas Positives aus der gemeinsamen Runde mit: „Alle verantwortlichen Karnevalisten an einem Tisch – das ist zumindest etwas Schönes in schweren Zeiten und sollte auch nach der Pandemie fortgeführt werden“, schloss er die Sitzung.