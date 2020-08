Standorte für Mini-Wälder ausloten

„Tiny Wälder benötigen nur relativ wenig Fläche (100 bis 200 Quadratmeter) und haben einen positiven Einfluss auf das Klima der Stadt“, begründete Hans-Theo Büker von Pro Coesfeld den Antrag. In Deutschland gebe es nur ein solches Projekt in der Uckermark, in Holland dagegen bereits den nächsten in Winterswijk. „Das ist auch für uns eine interessante Klimaschutzmaßnahme“, begrüßte Erich Prinz den Antrag.