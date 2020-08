Kern seiner Kritik ist zum einen, dass „viele Ältere sich immer noch scheuen, in die Tiefgarage zu fahren“, weswegen er vier zusätzliche Parkplätze an dieser Stelle infrage stellte. Zwischenzeitlich hatte auch die Bäder- und Parkhausgesellschaft signalisiert, die Parkplätze für Menschen mit Behinderungen in der Marktgarage von einem auf fünf aufzustocken. Zum anderen bemängelte Prinz, dass am Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) an der Bernhard-von-Galen-Straße keine weiteren Parkplätze geschaffen würden. Doch hier sieht Thomas Backes auch das Krankenhaus als Träger in der Pflicht. „Wir können solche Stellplätze nicht nur im öffentlichen Raum schaffen“, betonte der Stadtbaurat. Zudem habe man sich damals darauf verständigt, den Verkehr und auch das Parken möglichst aus der Bernhard-von-Galen-Straße zugunsten der Gastronomie herauszuhalten, rief Backes den Mitgliedern noch mal ins Gedächtnis.

Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld) sieht den Bedarf vor allem in der Innenstadt, wo viele Ärzte ansässig sind. „Für die Personengruppe sind dezentrale Parkplätze wichtig“, sagte Goerke. Auch Gerrit Tranel (CDU) regte an: „Wir sollten in der Neustraße den Bereich vor der Apotheke noch mal anschauen.“ Eventuell müsse man dann zugunsten eines weiteren Behindertenparkplatzes einen der Kurzzeitparkplätze abgeben. Thomas Stallmeyer (SPD) sah auch Verbesserungsbedarf: „Noch sind wir nicht bei der magischen Zahl von drei Prozent“, schlug Stallmeyer vor, das Thema nächstes Jahr beim Nahmobilitätskonzept noch einmal unter die Lupe zu nehmen.

Zurzeit unterhält die Stadt 69 Behindertenparkplätze. Dies entspricht am gesamten Parkplatzaufkommen von 2852 einer Quote von 2,4 Prozent. Da die DIN 18040-3 zum barrierefreien Bauen eine Quote von drei Prozent vorsieht, sei eine Erweiterung erforderlich. Damit ergäbe sich immerhin eine Quote von 2,9 Prozent. Insgesamt habe die Stadt 241 Schwerbehindertenparkausweise ausgestellt, wie Ludger Schmitz, Fachbereichsleiter für Planung, Bauordnung und Verkehr, dem Ausschuss berichtete.

Hier sollen die neuen Stellplätze entstehen - Schulzentrum: 2

- Rekener Straße: 2

- Mühlenplatz: 1

- Wiesenstraße: 2

- Walkenbrückenstraße: 1

- Neustraße: 1

- Davidstraße: 1

- Süringstraße: 1

- Hohe Lucht: 1

- Marktgarage: 4

- Rosenstraße: 1 ...