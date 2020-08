Tierheim siedelt sich bei Goxel an

„Über das gefundene Grundstück sind wir mehr als glücklich“, gibt Erster Vorsitzender Jürgen Hille zu verstehen. Die Rahmenbedingungen an diesem Standort würden passen, Lärm- und Artenschutzgutachten wurden für die ausgewählte Fläche bereits durchgeführt. „Planungsrechtlich sind wir nun auf der sicheren Seite“, betont Kassenböhmer. Eine Bauvoranfrage sei gestellt, die Unterzeichnung soll in den kommenden Tagen folgen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Verein eine Fläche in der Nähe des Manöverwaldes in Flamschen erworben, bevor bekannt wurde, dass dort ein Naturschutzgebiet errichtet werden soll. „Wir haben den Kauf rückabgewickelt und standen schließlich wieder bei Null“, erläutert Sandra Kassenböhmer. Konkrete Planungen für den Neubau gab es bereits. „Glücklicherweise“, so Jürgen Hille, „waren diese Planungen aber nicht sinnlos.“ Denn, so fährt er fort: „Den Entwurf, wie das Tierheim aussehen soll, können wir nahezu komplett für die neu gefundene Fläche übernehmen.“

900 Quadratmeter groß soll der neue Zweckbau werden. Der für die Öffentlichkeit unzugängliche Quarantänebereich soll stärker vom Vermittlungsbereich abgetrennt sein, und die Zwinger für die Hunde sollen durch einzelne Räume mit Fenstern und mit Auslauf ersetzt werden.

Der jetzige Standort des Tierheimes erfülle nicht mehr die aktuellen Anforderungen. Da der Pachtvertrag im Jahr 2025 auslaufe, wolle der Tierschutzverein auch nicht in das aktuelle Heim investieren. Die erste Idee sei gewesen, das Mietshaus käuflich zu erwerben. Aber genau wie der zweite Plan, ein Grundstück zu erwerben, hatte sich auch diese Idee zerschlagen.

Umso optimistischer blickt der Verein nun in die Zukunft. Das neue Grundstück hat dieser von einer Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigungsbehörde erworben. Die Kosten für den Bau werden mit 1,3 Millionen Euro beziffert, zur Finanzierung wolle der Verein unter anderem Fördertöpfe nutzen. Die neue Bleibe für den Verein soll im Sommer 2022 fertiggestellt sein.