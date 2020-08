53-Jährige bei Alleinunfall schwer verletzt

Coesfeld. Schwer verletzt worden ist eine 53-jährige Coesfelderin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen um 7.35 Uhr in der Bauerschaft Harle ereignete. Die Frau war mit ihrem Auto auf einem Wirtschaftsweg, von der Kreisstraße 1 kommend, in Fahrtrichtung Harle unterwegs. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Von Allgemeine Zeitung