Masterplan Mobilität deutlich teurer

„Ein Auftrag in dieser Größenordnung wird teuer, und wir müssen bei der Ausschreibung weit streuen, um gute Angebote zu bekommen“, wies Fachbereichsleiter Ludger Schmitz darauf hin, dass Mobilitätskonzepte gerade von vielen Kommunen ausgeschrieben würden. „Und die Bürgerbeteiligung kostet richtig Geld“, fügte Stadtbaurat Thomas Backes hinzu. Geplant sind unter anderem öffentliche Bürgerforen, Plakate, Flyer, eine Online-Plattform und Infoveranstaltungen.

„Die Verkehrslenkung ist ein Aspekt, der noch zu kurz kommt“, monierte Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld). Das sah auch Gerrit Tranel mit Blick auf die „hohe Verkehrsbelastung“ am Marienring so. Tranel schlug vor, das kleine Verbindungsstück von der Großen Viehstraße aus durch einen Poller abzubinden, um so den Durchgangsverkehr einzudämmen. Auch müsste man sich in Absprache mit dem Heriburg-Gymnasium die Buslinienführung noch mal genau anschauen. „Im Bereich Seminarstraße sind es morgens in der Verkehrsspitze 20 Busse in 20 Minuten“, gab Tranel zu bedenken. Dem pflichtete Thomas Stallmeyer (SPD) bei und empfahl, das Leistungspaket des Masterplans um den Punkt nordwestliche Innenstadt zu erweitern. Hans-Theo Büker (Pro Coesfeld) sah es genauso: „Zum Masterplan gehört es, solche Problemfelder mit aufzunehmen.“

Thomas Backes wendete ein, dass dies „in jedem Fall zu einem Konflikt zwischen Autofahrer und Anliegern führt, den man dann aushalten muss“. Auch Büker sah ein, dass man es kaum allen recht machen könne.

Ausschussvorsitzender Norbert Frieling (CDU) fasste es als Konsens zusammen, die Leistungsbeschreibung „um den Baustein nordwestliche Innenstadt zu erweitern“. Dann brachte Erich Prinz (Grüne) auch noch die Verkehrssituation Am Roten Baum ins Gespräch, und Dieter Goerke wollte die gesamte Innenstadt einbezogen wissen, bevor Frieling und Tranel ein wenig auf die Bremse traten. „Wir müssen aufpassen, das Kind nicht mit dem Bade auszuschwemmen“, mahnte Tranel. Nun soll die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses die Verkehrssituation in der (nordwestlichen) Innenstadt noch in die Leistungsbeschreibung aufnehmen.