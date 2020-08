Nach Gasaustritt an der Osterwicker Straße: Gefahr ist gebannt

UPDATE (15.01 Uhr): Die Stadtwerke bittet alle betroffenen Anwohner der Osterwicker Straße, sich auf dem Parkplatz des CoeBades einzufinden. Dort werden sie von der Feuerwehr in Empfang genommen, die die Anwohner dann zu ihren Häusern bringt und dort die Gasrückstände am Hausanschluss misst.UPDATE (14.59 Uhr): Die gute Nachricht: die Gefahr ist gebannt.Zum Hintergrund des Vorfalls schildert die Stadtwerke, dass im Bereich der Osterwicker Straße ein Stromkabel für das neue Parkleitsystem verlegt werden sollte. Dazu nutzten die Arbeiter eine Erdrakete, die die Gasleitung beschädigte. Wie die Stadt Coesfeld informiert, kann der Schulbetrieb am Schulzentrum wie gewohnt weiterlaufen; auch für die Schülerbeförderung gibt es keine Einschränkungen. Die Schüler können das Schulgelände über die Holtwicker Straße verlassen.

UPDATE (12.21 Uhr): Das Leck wurde gefunden. Da die Explosionsgefahr aber zu hoch sei, buddeln die Bauarbeiter nun im Bereich des Burghofes weiter. Kreisbrandmeister Christoph Nolte rechnet damit, dass der Einsatz noch mehrere Stunden dauern wird. Bürgermeister Heinz Öhmann ist ebenfalls vor Ort und verschafft sich einen Überblick über die Lage.

UPDATE (12.09 Uhr): Neben einem ABC-Trupp sind zahlreiche Rettungskräfte, unter anderem 60 Feuerwehrmänner, und auch Mitarbeiter der Stadtwerke am Unfallort. Um die Lage zu beobachten, kommt auch eine Drohne zum Einsatz. An drei Stellen messen die Kräfte regelmäßig die Konzentration des Gases im Regenwasserkanalsystem. Zu den Ergebnissen gibt es bislang noch keine Informationen.

UPDATE (11.45 Uhr): Die Osterwicker Straße, die Holtwicker Straße und die Friedrich-Ebert-Straße sind weiträumig gesperrt. Das Leck konnte bislang noch nicht exakt geortet werden. Um die beschädigte Erdgasleitung abzubinden, wird die Osterwicker Straße im Abstand von 50 Metern an zwei Stellen aufgerissen. Das könne laut Informationen vor Ort rund eine Stunde dauern. Die Schüler des Schulzentrums dürfen im Gebäude bleiben, können dieses zur Pause aber nicht verlassen. Eine anliegende Kita hat sich bereits selbst evakuiert.

Dieser Artikel wird bei neuen Informationen aktualisiert.