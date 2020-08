Das Leben in Nahaufnahme

Vorgegegeben sind die quadratische, schwarz lackierte Leinwand und die Kreisform, innerhalb derer Farbe, Wasser und Lack sich zu Verläufen, Figuren und Strukturen verbinden. Das Ergebnis ist nicht planbar, die Einflussmöglichkeiten durch den Künstler begrenzt. Zum Beweis zieht Volker Bredol einen Pinsel durch ein ganz frisches Gemälde. Schon kommt Bewegung in die Flüssigkeit, der Pinselstrich verschwimmt, bis er sich allenfalls erahnen lässt. Zurück bleibt vielleicht ein Schatten oder eine Kontur, ein Wellenmuster oder eine organische Struktur. „Ich bin immer wieder überrascht, was sich alles getan hat, wenn ich ein Bild nach einer Weile wieder anschaue“, sagt Bredol, dessen jüngste Arbeiten sich deutlich unterscheiden von der Werkgruppe, die während des Corona-Lockdowns entstanden ist und unter dem Titel „tags and pieces“ in den vergangenen Monaten im Central zu sehen war – durchdachte, durchkomponierte Bilder in Weiß, Schwarz und Grau mit einer auf ein Minimum reduzierten Farbigkeit. „Nach den tags and pieces wollte ich etwas Einfaches machen, wollte ich Farbe auf Leinwand bringen und habe angefangen, mit Lackpigmenten zu experimentieren“, sagt Bredol. Auch inhaltlich gibt es große Unterschiede: Wirken die tags and pieces noch unbelebt wie die leeren Straßen und Plätze während des Lockdowns, so erscheinen die jüngsten Arbeiten wie eine Hommage an das Leben in all seiner Vielfalt und Dynamik.

Und noch etwas ist Volker Bredol wichtig: Trotz Abstand und anderer Corona-Einschränkungen, „haben wir doch einander, zum Beispiel wenn wir gemeinsam ein Bild betrachten.“ Demzufolge heißt seine neue Ausstellung „einander“, wobei strenggenommen drei Ausstellungen zu sehen sind. Im Hauptraum des Centrals 15 Arbeiten aus der Goldfisch-Reihe, im Restaurant eine Retrospektive und auf der Empore eine Auswahl der tags and pieces. Besucher sind bis Anfang November zu den Öffnungszeiten willkommen.