Stadtbücherei startet wieder Bilderbuchkino

Coesfeld. Zu einem lustigen Lesespaß beim Bilderbuchkino am Samstag (5. 9.) lädt die Stadtbücherei Coesfeld kleine Lesefreunde ab drei Jahren ein. Um 11 Uhr beginnt es mit der Geschichte „Die Kuh Gloria“. Gloria ist eine ganz besondere Kuh, denn sie hat einen Traum: Gloria möchte Sängerin und Tänzerin werden. Aber das ist nicht so einfach, wenn man einen Gang hat wie ein Trampeltier und eine Stimme, die so klingt, als trompeteten zwei Elefanten mit dem Rüssel in eine Gießkanne. Dem Kinderbuchautoren Paul Maar ist wieder einmal eine sehr charmante Lösung eingefallen, heißt es in der Ankündigung.

Von Allgemeine Zeitung