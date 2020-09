Erste Mietverträge schon abgeschlossen

„Den Bauantrag haben wir gemeinsam mit Evers Architekten im Frühjahr eingereicht“, sagt Höne. Und: „Für die ersten Bauabschnitte entlang der Dülmener Straße sind die Mietverträge schon abgeschlossen.“ In vier Bauabschnitten sollen die vier Gebäudeteile nach und nach entstehen. Dass nun bereits die ersten gewerblichen Mieter unterschrieben haben, sei der Tatsache geschuldet, dass sie für das geplante Konzept des Betreuten Wohnens, das dort realisiert werden soll, Planungssicherheit bräuchten.

Momentan laufen laut Höne im Hintergrund die ingenieurstechnischen Planungen, beispielsweise zur Statik und zum Abwasser ab. Da das Kanalnetz an der Dülmener Straße schwächer sei als andernorts, müssten zum Beispiel Rückstaukanäle auf dem Grundstück gebaut werden.

„Ich würde mich freuen, wenn ich diesen Monat die Baugenehmigung von der Stadt bekäme“, wünscht sich Höne. Das sieht Ludger Schmitz bei der Stadt Coesfeld noch skeptisch: „Das wird, glaube ich, nicht klappen.“ Der Fachbereichsleiter für Planung, Bauordnung und Verkehr hält eher den Oktober für realistisch. „Ein paar Fragen sind noch offen“, sagt Schmitz. Dies liege aber nicht am Bauherrn, sondern sei zum einen der Tatsache geschuldet, dass die Anforderungen immer höher würden und zum anderen liege es an „der Masse von Bauanträgen“, die Ludger Schmitz zurzeit noch auf dem Schreibtisch hat.

Wenn die Stadt aber in spätestens zwei Monaten das Go erteilt, könnte im Spätherbst oder zu Beginn des Winters mit den ersten beiden Bauabschnitten begonnen werden. „Zum Jahreswechsel 2021/22 sollen dann die ersten Mieter einziehen können“, prognostiziert Höne. „In einem Jahr wird es an dem Standort jedenfalls schon ganz anders aussehen“, verspricht er. Dann soll der Komplex als „das neue Einfahrtstor zur Stadt“ wahrgenommen werden.