Geführte Radtouren zum „Stadtradeln“

COESFELD. Der Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner bietet im Rahmen der Aktion Stadtradeln, die seit dem 1. September drei Wochen bis zum 21. September läuft, drei kostenlose geführte Radtouren an, und zwar an folgenden Terminen: Samstag (5. 9.) um 17 Uhr, Freitag (11. 9.) um 18 Uhr und Sonntag (20. 9.) um 16 Uhr. „Rund um Coesfeld“ – unter diesem Motto fahren die Teilnehmer etwas außerhalb der Stadtgrenzen vorbei an vielen historischen Sehenswürdigkeiten mit ihren individuellen Geschichten, heißt es in der Ankündigung. Die Bischofsmühle, die Reste der Coesfelder Citadelle und der jüdische Friedhof sind mit von der Partie. Die Radfahrer erfahren, wo in Coesfeld das Leprosenhaus stand und welche Bedeutung die Fredesteene früher hatten. Zudem können sie sich auf zahlreiche Anekdoten freuen. Wer Interesse hat, bei einer der etwa zehn Kilometer langen Touren rund um Coesfeld mitzufahren, kann sich in der Geschäftsstelle des Stadtmarketing Vereins Coesfeld & Partner dazu anmelden, per E-Mail stadtmarketing@coesfeld.de oder unter Tel. 02541 / 9391017. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 15 Personen begrenzt. Treffpunkt ist am Walkenbrückentor, die Touren dauern jeweils etwa zwei Stunden. Bei Dauerregen fällt die Tour aus, ebenso, wenn sich weniger als fünf Personen anmelden.

Von Allgemeine Zeitung