Kompromiss soll Konkurrenz schützen

Coesfeld. Ob und wo in der Innenstadt sogenannte Co-Working-Spaces entstehen, wird die Verwaltung frühestens prüfen, wenn entschieden ist, ob die Stadt Coesfeld den Zuschlag des Modellvorhabens Smarte.Land.Regionen erhält. Auch dort geht es darum, Homeoffice und Co-Working-Spaces zu fördern. Dieser Kompromiss stand in der Ratssitzung am Donnerstagabend am Ende eines lebendigen Abwägungsprozesses und wurde bei einer Gegenstimme (Thomas Stallmeyer, SPD) so beschlossen.

Von Florian Schütte