Heute großes Wahlkampf-Finale

„Diekmann vs. Tranel – Das Duell“ um 19 Uhr auf der Freilichtbühne und auch als Livestream im Internet

Coesfeld. Von Tag zu Tag wird es spannender. Wer wird Coesfelds neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin? In vier Tagen wird das endgültig geklärt. Zum großen Wahlkampf-Finale unter dem Titel „Diekmann vs. Tranel – Das Duell“ lädt die Allgemeine Zeitung heute um 19 Uhr (Einlass: ab 18.30 Uhr) auf die Freilichtbühne in Flamschen ein. Ein letztes Mal treffen die beiden Kontrahenten Eliza Diekmann (parteilos) und Gerrit Tranel (CDU) aufeinander. Unsere Moderatoren Christoph Grote (AZ-Verlagsleiter) und Detlef Scherle (stellvertretender Redaktionsleiter und Ressortchef Coesfeld) werden im Gespräch mit ihnen insbesondere die Unterschiede beleuchten, damit sich jeder Wähler vor seiner Entscheidung ein gutes Bild machen kann.