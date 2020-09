Herzensanliegen eines Flamscheners

Anna Katharina Emmerick wurde am 8. September 1774 in der Bauerschaft Flamschen bei Coesfeld geboren. Bereits in früher Kindheit hatte sie Visionen und Träume vom Leben Christi. Von ihren Eltern wurde sie 1793 nach Coesfeld geschickt, um dort als Näherin zu arbeiten. Was sie verdiente, gab Anna Katharina den Armen. Nachts wachte sie bei den Kranken und pflegte sie. Gebet und Meditation waren Anna Katharina wichtig. Dabei nahm das so genannte „Coesfelder Kreuz“ eine wichtige Rolle ein. 1811 verließ sie als letzte Ordensschwester das inzwischen von Napoleons Truppen aufgelöste Kloster und wurde Haushälterin eines französischen Geistlichen in Dülmen. Während dieser Zeit wurden zum ersten Mal Wundmale auf ihrem Körper sichtbar: auf der Brust zeigte sich ein Doppelkreuz, ganz ähnlich dem von Anna Katharina verehrten „Coesfelder Kreuz“, später erschienen „Stigmata“ genannte Zeichen auch an den Händen und auf der Stirn. Anna Katharina Emmerick starb am 9. Februar 1824 und wurde auf dem allgemeinen Stadtfriedhof von Dülmen beigesetzt. Seit 1975 ruhen ihre Reliquien in der Heilig-Kreuz-Kirche in Dülmen. Am 3. Oktober 2004 wurde sie von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen.