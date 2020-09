Vor geplantem Eingriff negatives Test-Ergebnis nötig

Das habe Notfälle und dringliche Eingriffe etwa bei Tumorpatienten umfasst. „Damals hatten wir ein Operationsvolumen von 60 Prozent“, berichtet der Geschäftsführer auf Nachfrage. Die in dieser Zeit verschobenen Operationen wurden in den vergangenen Wochen sukzessive nachgeholt.

Weiterhin gelten in den Christophorus Kliniken die eingeschränkten Besuchsregeln. In Coesfeld könne nach wie vor pro Tag ein Besucher den Patienten für eine Stunde im Zeitraum zwischen 14.30 und 16.30 Uhr besuchen. „Die Besucher müssen sich wie vorgeschrieben registrieren lassen, dürfen keine grippalen Symptome wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Halsschmerzen aufweisen und auch keinen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person gehabt haben“, stellt Dr. Lönnies klar. Um eine mögliche Ansteckung mit dem Corona-Virus in der Klinik zu unterbinden, gelten für Besucher, Mitarbeiter und Patienten die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht. Das Desinfizieren der Hände gehört ebenso dazu. „Patienten dürfen den Mund-Nasen-Schutz ablegen, wenn sie im Bett liegen, legen ihn aber beim Verlassen des Bettes, bei Visiten und Untersuchungen wieder an“, berichtet Geschäftsführer Lönnies weiter aus dem Alltag in der Klinik.

Patienten, die für einen geplanten Eingriff in das Krankenhaus kommen, müssen einen negativen Abstrich vorweisen. „Bei Notfällen testen wir, sobald es der Zustand des Patienten erlaubt“, so Lönnies. In begründeten Verdachtsfällen würden auch die Mitarbeiter der Kliniken zeitnah getestet, berichtet der Geschäftsführer abschließend.