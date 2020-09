Weiße Flecken werden bunt

Weitere geplante Ausbaugebiete sind der Südwesten Coesfelds, der sich von der Borkener Straße bis zur B 525 erstreckt, und die Stadtmitte, „das mit Abstand schwierigste Gebiet“, sagt Projektleiter Rene Fuchs von der Deutschen Glasfaser und begründet seine Einschätzung mit Erfahrungen aus anderen Städten. Die Zentren mit Einzelhandel und vielen Mehrfamilienhäusern bei gleichzeitig hoher Fluktuation seien eine Herausforderung. Doch Fuchs ist optimistisch, auch hier die Coesfelder für den Ausbau gewinnen zu können. Schon jetzt bezeichnet er das Projekt Coesfeld als „Erfolgsgeschichte“, die er mit Zahlen hinterlegt. „Von insgesamt 13 000 geplanten Haushalten sind schon 8000 Haushalte definitiv dabei. Von diesen 8000 sind 4000 angeschlossen.“

- Auch im Außenbereich schreitet der Glasfaserausbau voran. Angeschlossen sind nach Auskunft von Breitbandkoordinator Manfred Deitmer (Stadt Coesfeld) bereits die Bauerschaften Harle, Coesfelder Berg, Sükerhook, Gaupel/Varlar, Sirksfeld, Stockum, Stevede, Flamschen, Letter Berg und Letter Bruch. Erfolgreiche Nachfragebündelungen gab es zudem in der Bauerschaft Pascherhook, wo zurzeit gebaut wird, in Goxel (ohne Siedlung), wo nach der Maisernte mit dem Bau begonnen werden soll, sowie im Polygon Brink Nord (ohne Siedlung), wo derzeit die Trassenplanung läuft. Weiße Flecken gebe es, so Deitmer, noch in den Bereichen Brink Süd, Stripperhook, Wulferhook, Herteler und Beikel, wobei teilweise Infoveranstaltungen mit anschließender Nachfragebündelung geplant sind. Der Glasfaserausbau im Außenbereich erfolgt durch die Anlieger, die beispielsweise Leerrohre verlegen, und den Netzbetreiber, die Firma Omnion GmbH. Administrative Unterstützung leistet die Stadt Coesfeld.

- Die hat nach eigener Darstellung auch die Gewerbegebiete im Blick. In einem ersten Projekt wurde der Industriepark Nord.Westfalen von der Omnion GmbH an das Glasfasernetz angeschlossen. Auf der Homepage der Stadt ist zudem nachzulesen, dass für alle weiteren unterversorgten Gebiete, die keine privatwirtschaftlichen Anschlussmöglichkeiten haben, ein Förderantrag zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke gestellt wurde, der bereits positiv beschieden ist. Dies betreffe die Gebiete Otterkamp, Rottkamp, Dreischkamp, Wasserturm, Berkelbogen, Weißes Kreuz und Königsbusch. Die Ausschreibung zur Erschließung der Gewerbegebiete laufe bereits, mit der Vergabe werde im dritten Quartal 2020 gerechnet.

- Von den Schulen in Trägerschaft der Stadt Coesfeld werden mit Landesförderung die Lamberti-, die Ludgeri- und die Martin-Luther-Grundschule an das Glasfasernetz angeschlossen. Weitere Schulen sollen im Rahmen der privatwirtschaftlichen Ausbautätigkeiten in den Wohngebieten kostenlos von der Deutschen Glasfaser angeschlossen werden. Alle Schulen, die auf diesem Weg nicht mit schnellem Internet versorgt werden können, sollen über den geförderten Ausbau ins Boot geholt werden.