Ernte von hoher Qualität

In diesen Tagen beginnen die Landwirte mit der Maisernte – so wie am Donnerstagmorgen auf dem Feld der Baumschule Gottschling in Harle. „Vom Mais werden in diesem Jahr gute Erträge erwartet“, meint Marcel Uesbeck, während im Hintergrund Berthold Heming mit dem 500 PS starken Häcksler die Pflanzen aberntet. Dabei werden diese zunächst in der Messertrommel klein geschnitten und anschließend der Mais im Körnerprozessor aufgespalten, damit die Körner von Biogasanlagen verarbeitet und von Tieren verdaut werden können. Mit Trecker und Kipper fährt Dirk Gottschling nebenher und fängt das Erntegut auf. 30 bis 50 Tonnen Silomais je Hektar werden erwartet.

Im Frühjahr sah es zunächst noch gar nicht rosig aus. „Da war es zu kalt und zu nass und das Düngen daher schwierig“, berichtet Uesbeck. Dadurch seien für so manches Getreide die Nährstoffe zu spät gekommen, wodurch das Getreide oftmals zu dünn auf dem Feld stand und somit Unkraut dazwischen mehr Platz hatte. Die Folge sind Ertragsdefizite, weil auch das Unkraut dem Getreide zusätzlich Nährstoffe entzog.

Mittelmäßig verlief laut Heming die Ernte beim Weizen mit durchschnittlich sechs bis sieben Tonnen pro Hektar. Zum Vergleich: Von einem Rekordjahr spricht ein Landwirt ab neun Tonnen aufwärts. „Die letzte Rekordernte liegt aber schon bestimmt fünf Jahre zurück“, überlegt Heming. „Da muss dann alles passen.“

Passend kam für die Gerste Ende Mai und Anfang Juni während der sogenannten Kornfüllungsphase der Regen. „Dadurch waren die Erträge bei der Gerste noch besser als beim Weizen“, urteilt Heming.

Hafer habe er gar nicht gedroschen. „Bei Hafer ist die Nachfrage auch rückläufig“, schätzt der Fachmann den Anteil auf höchstens fünf Prozent im Coesfelder Raum. Noch weniger würden die alten Getreidesorten wie Dinkel oder Emmer ausgesät.

Dafür werde immer mehr Roggen angebaut. „Der kommt mit wenig Wasser und vor allem sandigen Böden zurecht“, weiß Heming. Solche Bodenverhältnisse finden sich vor allem in Flamschen und Stevede. „Auch Triticale werden dort eher angebaut als Weizen“, fügt Uesbeck hinzu. Bei Triticalen handelt es sich um eine Kreuzung aus Weizen und Roggen.

So unterschiedlich wie die Böden in den einzelnen Bauerschaften sind auch die Niederschläge gewesen. Beides hat Einfluss auf den Ertrag. In Stockum sei die Ernte „in Ordnung“ gewesen. „Richtung Coesfelder Berg war’s sogar richtig gut“, sagt Uesbeck. „Auf den mageren Sandböden in Flamschen und Stevede fehlt aber das Wasser“, erläutert Heming, dass die Äcker nach den Dürresommern der vergangenen beiden Jahre immer noch Nachholbedarf haben. Doch die Trockenheit hat auch Vorteile, denn die Straßenverschmutzungen hielten sich dadurch in Grenzen. „Im Großen und Ganzen dürfen die Landwirte mit der Ernte aber zufrieden sein“, meint Marcel Uesbeck.