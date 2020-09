„Tanzen und flirten fehlt den Leuten“

Als der Lockdown das Team der Disco und des Café Centrals wie „der Biss einer Giftschlange gelähmt hat“, haben Christian Aupers und seine Crew Solidarität von allen Seiten erfahren. 26 000 Euro sind durch eine Crowdfunding-Aktion zusammengekommen, die von Gästen der Fabrik ins Leben gerufen wurde. Dabei war das Geld sogar noch zweitrangig. „Die mentale Kraft, die wir daraus ziehen konnten, dass uns weit über 1000 Leute unterstützt haben, das war das Wichtigste“, strahlt Christian Aupers. „Die Leute tauschen auch ihre Karten nicht zurück, weil sie wollen, dass wir nächstes Jahr auch noch da sind“, ergänzt Heinz Oenning.

Neben der Solidarität ist auch das Café Central eine weitere Säule in dieser Krise. „Das läuft zehnmal besser, als wir es uns erträumt hätten“, freut sich Christian Aupers. „Das Café fängt schon viel auf, weil die Leute einfach raus wollen“, meint Aupers und sein Bruder Richard wirft ein: „Ohne das Central wäre es schwierig geworden, und die Sorge ist da, dass es im Winter auch schwieriger wird, weil die Leute weniger draußen sitzen können.“

Ein weiterer Hoffnungsschimmer liegt im erwarteten Nachholbedarf der Bürger begründet. „Die Leute wollen wieder tanzen, flirten und sich verlieben. Das kann das Internet nicht auffangen“, ist Richard Aupers überzeugt.

Also alles halb so wild? Mitnichten. „Wir haben Glück, dass Fabrik und Central Eigentum sind“, meint Christian Aupers. Und auch wenn das Central zurzeit boome, bleibe man trotz aller Schufterei wegen der geschlossenen Fabrik in den roten Zahlen. „Wir freuen uns aber schon darüber, dass es nur ein kleines Minus von 9000 Euro und nicht 50 000 Euro ist“, sagt Christian Aupers lächelnd. „Ohne ein Darlehen hätten wir es aber trotzdem nicht geschafft“, fügt sein Bruder hinzu.

Wie es nun weitergehen kann – da gibt es mehrere Gedankenspiele. Auftritte des Luftakrobaten-Paars Timo und Anna Lenz könnten zum Beispiel statt der sonst geplanten Silvester-Gala im Dezember stattfinden. Auch eine Personalisierung von Karten vor dem Zutritt zu einer Party könnten sich die Veranstalter vorstellen. „Wir versuchen, perspektivisch zu denken, aber spätestens im Frühjahr muss was passieren“, gibt Heinz Oenning bei allem Optimismus zu bedenken.

Autokino als Lebenszeichen Das Autokino, das in Kooperation mit dem Cinema Coesfeld bis Ende Mai auf dem Parkplatz der Fabrik stattfand, war gemessen an den Besucherzahlen ein voller Erfolg. Heinz Oenning, Geschäftsführer der Fabrik, wertet es aber eher als Lebenszeichen.

„Man wollte für die Menschen was auf die Beine stellen, und uns ging es auch darum, die Kollegen vom Kino zu unterstützen. Was die Leute nicht sehen, ist, dass so eine Leinwand für 20 000 Euro auch erstmal wieder reingespielt werden muss“, erklärt Fabrik-Geschäftsführer Richard Aupers, warum das Autokino bestenfalls kostendeckend gearbeitet hat. ...

Ballhaus bald im Beach-Stil Werkzeugkoffer liegen geöffnet auf den Tischen. Die Barhocker sind noch in den Ecken gestapelt. Und auf einer Leiter steht Jan Gillmann von Stagelight und wartet die Lichtanlage.

„Wir haben die Chance genutzt, mal länger als fünf Tage Zeit zu haben, um Renovierungsarbeiten durchzuführen“, sagt Nadja Krebs vor Ort im Ballhaus. „Wir haben einen Lounge-Bereich geschaffen, die Wände gestrichen und mit Holz verkleidet“, erklärt die Veranstaltungskauffrau. „Damit bekommt das Ganze einen Beach-Stil.“

„Und wir haben alles in Eigenleistung und mit Freiwilligen gestemmt“, betont Fabrik-Geschäftsführer Richard Aupers, dass das Geld der Crowdfunding-Aktion nicht in die Renovierungsarbeiten geflossen ist. „Obwohl das auch Arbeiten sind, die dem Erhalt des Betriebs auf Dauer dienen“, meint Aupers.

Für die Geschäftsführer von Fabrik und Café Central waren die Renovierungsarbeiten auch eine Art „Therapie“, wie Christian Aupers schmunzelnd erklärt. Auch damit wolle man den Gästen zeigen: „Wir sind noch da und tun was für euch.“ ...

Café Central boomt Während die Fabrik aktuell brachliegt, boomt das Café Central, das sich auch im Eigentum der Aupers-Geschwister und Heinz Oenning befindet. „Wenn man nicht mehrere Tage vorher reserviert, wird es schwierig, am Samstagabend einen Tisch zu bekommen“, meint Richard Aupers lächelnd.

Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass der Lockdown viele Leute nachdenklich gestimmt hat. „Fehler des Personals werden viel schneller verziehen.“ Auch Trinkgeld gäben die Leute mehr.

Zurzeit suche das Café Central nach Verstärkung, denn da Aushilfen nicht in Kurzarbeit geschickt werden konnten, mussten die Betreiber 120 Kräfte auf 450-Euro-Basis entlassen, wie die Geschäftsführer bedauern. Nun werde ein ganz neues Team aufgebaut.

Ein herber Rückschlag sei die zwischenzeitliche Verlängerung des Lockdowns um eine Woche gewesen. „Da hatten wir alles schon eingekauft“, sagt Christian Aupers. Ihn freut es, dass die Gäste das Central „als eine Institution“ erachten. ...